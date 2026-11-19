Открыт прием заявок на XVII Всероссийский конкурс региональных СМИ «Панацея», посвященный темам здравоохранения, медицины и здорового образа жизни. Подать свои материалы районные, городские издания и пресса некоммерческих организаций могут до 1 декабря 2026 года включительно.

Организаторами выступают благотворительный фонд «Общественный институт социальной стратегии и тактики», учрежденный МГУ имени М. В. Ломоносова, и Союз писателей Москвы. К участию приглашают отдельных авторов, творческие группы и редакции печатных, электронных и интернет-СМИ. На конкурс принимаются работы, опубликованные в период с 1 сентября 2025 года по 31 октября 2026 года.

Победителей определят в пяти номинациях:

«Местная больница» — о работе районных и городских медучреждений;

«Белый халат» — о врачах, медсестрах, фармацевтах и организаторах здравоохранения;

«Люди в беде» — о преодолении тяжелых болезней и благотворительных акциях с участием СМИ;

«Здоровье в твоих руках» — о практиках ЗОЖ, профильных клубах и социальных проектах;

«Нет социальным болезням» — об освещении проблем диабета, туберкулеза, ВИЧ/СПИД и зависимостей.

Заявки вместе с конкурсными материалами принимают по адресу: 125009, г. Москва, ул. Моховая, 9, факультет журналистики МГУ (с пометкой КОНКУРС «Панацея»). Уточнить детали можно по телефону 8 (903) 723-59-21, электронной почте isst@bk.ru или на сайте проекта.

Награждение лауреатов пройдет в марте 2027 года на факультете журналистики МГУ. Помимо дипломов и ценных призов, для победителей организуют трехдневный образовательный семинар.