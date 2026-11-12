Конец бумажным схемам: в ЗАГСе откажутся от регистрации детей со слов свидетелей

В Государственной думе выступили с инициативой пересмотреть порядок оформления свидетельств о рождении, обязав родителей лично предъявлять новорожденного сотрудникам органов ЗАГС либо подтверждать факт родов через верифицированные цифровые медицинские базы. Автором предложения стала первый заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Роза Чемерис, об этом сообщает информационное агентство ТАСС .

Борьба с аферами вокруг маткапитала и пособий

По словам парламентария, действующий регламент регистрации сохраняет уязвимости, которыми пользуются злоумышленники для хищения бюджетных средств. Мошенники оформляют документы на несуществующих, так называемых «виртуальных» детей, используя поддельные справки о домашних родах и фиктивные показания свидетелей, после чего незаконно обналичивают материнский капитал и получают регулярные социальные пособия. Депутат охарактеризовала подобные схемы как вопиющий криминал, требующий системного законодательного барьера.

Цифровая верификация вместо бумажных справок

Роза Чемерис подчеркнула необходимость полного отказа от устаревшей практики, при которой факт появления ребенка на свет удостоверяется исключительно на основании принесенных заявителями бумаг. Внедрение двойного фильтра — обязательного визуального осмотра младенца при личном визите в ЗАГС или автоматической межведомственной передачи электронных медицинских свидетельств о рождении напрямую из роддомов — позволит полностью исключить регистрацию вымышленных детей и защитить систему господдержки семей.