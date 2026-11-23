Суд в Крыму признал неисполнимым долг в ₽26 млрд, начисленный 82-летней пенсионерке за отказ снести постройки, о чем сообщил Четвертый кассационный суд общей юрисдикции. На него ссылается KP.RU .

По материалам инстанции, суд отклонил кассационную жалобу 90-летнего жителя Симферополя, который пытался оспорить апелляционное определение Верховного суда Республики Крым. Ранее апелляция отменила взыскание судебной неустойки с 82-летней совладелицы участка и домовладения, не выполнившей судебное решение добровольно.

Изначально истец добивался сноса гаража, сарая, ограждений и различных металлических конструкций, возведенных, по его мнению, самовольно. Требования были удовлетворены, но пенсионерка добровольно постройки не убрала. Тогда заявитель попросил назначить неустойку по прогрессивной схеме за каждый месяц просрочки: начать с ₽500 в первый месяц и каждый следующий увеличивать сумму на 100%. В итоге расчетная сумма разрослась до ₽26 млрд, но суды сочли такой долг неисполнимым.

Как ранее передавал сайт KP.RU, в Волгоградской области суд отказался отменять решение финуполномоченного о неустойке страховщику за просрочку выплат по ОСАГО. Собственнику пострадавшего в аварии Mercedes-Benz GLC-class причитается ₽351 396: страховая задержала основную выплату на 175 календарных дней, а доплату — на 182 дня.