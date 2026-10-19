Автор слов и музыки: как турецкий суд сделал Разина создателем хитов Шатунова

ТАСС: турецкий суд отдал Разину исключительные права на песни Шатунова

Общество

Скандально известный продюсер Андрей Разин, имеющий гражданство Турции, инициировал на территории этой страны судебный процесс, в ходе которого добился признания за собой исключительных и авторских прав на 28 хитов группы «Ласковый май». Серикский 1-й межрайонный суд провинции Анталья официально признал Разина автором музыки, слов и правообладателем легендарных треков. В качестве истца в фиктивном, по мнению российских правоохранителей, процессе выступил бизнесмен Николай Коржиков. О юридической схеме продюсера информирует агентство ТАСС.

Как устраивался процесс в Серике

Для легализации прав на золотой фонд «Ласкового мая» в юрисдикции Турции была разыграна искусственная судебная тяжба:

  • Иск от соучастника: российский предприниматель Николай Коржиков (номинальный владелец товарных знаков группы) подал иск против Разина, в удовлетворении которого суд предсказуемо отказал.
  • Признание авторства: суд турецкого города Серик встал на сторону Разина, признав его единственным автором слов, музыки и обладателем прав на 28 культовых песен.
  • Финансовая сторона: процесс обошелся Разину почти в 50 тысяч турецких лир (около 80 тысяч рублей).
  • Позиция СК РФ: по данным следственных органов России, Коржиков является фигурантом уголовного дела о мошеннических схемах Разина, а сам суд использовался для легализации прав за рубежом.

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