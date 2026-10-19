Автор слов и музыки: как турецкий суд сделал Разина создателем хитов Шатунова

Скандально известный продюсер Андрей Разин, имеющий гражданство Турции, инициировал на территории этой страны судебный процесс, в ходе которого добился признания за собой исключительных и авторских прав на 28 хитов группы «Ласковый май». Серикский 1-й межрайонный суд провинции Анталья официально признал Разина автором музыки, слов и правообладателем легендарных треков. В качестве истца в фиктивном, по мнению российских правоохранителей, процессе выступил бизнесмен Николай Коржиков. О юридической схеме продюсера информирует агентство ТАСС.