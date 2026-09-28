Клуб «Валдай» неожиданно перенес ежегодное заседание из Сочи в Подмосковье

Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» в этом году проходит в Подмосковье, а не в Сочи. Место проведения изменили из-за большого количества участников и более удобной логистики, сообщил председатель совета Фонда развития и поддержки клуба Андрей Быстрицкий журналистам, передает ТАСС.

XXIII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» началось 28 сентября и продлится до 1 октября. Организаторы выбрали площадку в Подмосковье, поскольку большинству участников удобнее добираться в московский регион.

Почему выбрали Подмосковье

По словам Андрея Быстрицкого, решение связано исключительно с организационными и транспортными вопросами. Большое количество гостей сделало московское направление более удобным с точки зрения логистики.

Ранее ежегодные заседания клуба проводились в Сочи. В этот раз организаторы решили отказаться от прежней площадки и провести мероприятие в Подмосковье.

Кто участвует в заседании

Главной темой XXIII заседания стала ответственность государств и политических лидеров за формирование будущего мирового порядка на фоне кризисов и обострения международных конфликтов.

Флагманская конференция проходит под названием «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?».

Всего в мероприятии участвуют 120 человек из 40 государств. Среди зарубежных участников представители Алжира, Аргентины, Бразилии, Великобритании, Германии, Египта, Индии, Индонезии, Ирана, Италии, Канады, Китая, Малайзии, ОАЭ, Пакистана, Саудовской Аравии, США, Турции, Франции, Швейцарии, Эфиопии, ЮАР и Японии.

Доля иностранных гостей традиционно составляет 60%, российских — 40%. Из общего числа участников 74 человека представляют зарубежные государства.