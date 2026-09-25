Роман Шамнэ сложил полномочия главы Наро-Фоминского округа
Фото: [пресс-служба администрации Наро-Фоминского городского округа]
Наро-Фоминский городской округ меняет руководителя. Роман Шамнэ объявил о сложении полномочий главы. Свое решение он озвучил жителям в пятницу, 25 сентября. Дальше его работа продолжится в Московской областной Думе. Жителям он сказал спасибо за доверие.
В администрацию округа Шамнэ пришел в 2010 году. Тогда он стал первым заместителем главы. Девять лет назад ему доверили возглавить округ. По его словам, за эти годы вместе с жителями удалось пройти большой путь.
Отдельно он поблагодарил губернатора Московской области Андрея Воробьева. По словам Романа Шамнэ, поддержка помогла решить многие важные для людей вопросы, а внимание к округу было постоянным.
Слова признательности прозвучали и в адрес жителей. Он отметил доверие, прямые вопросы и конструктивную критику. Неравнодушие людей к тому, каким будет округ, помогало понимать, что менять в первую очередь.
Поблагодарил Шамнэ и свою команду. За девять лет совместной работы он оценил ее профессионализм, ответственность и готовность брать на себя сложные задачи. Все достигнутое, подчеркнул он, стало результатом общей работы.
По признанию Шамнэ, это его родная земля: здесь он появился на свет и вырос. Поэтому каждое решение и каждый проект он пропускал через себя, а целью было сделать округ сильнее, современнее и удобнее для жизни.
Временно исполняющим обязанности главы назначен Андрей Ковалько. Шамнэ отозвался о нем как об опытном человеке, хорошо знающем округ, и выразил уверенность: взвешенный и грамотный курс сохранится, а благоустройство и развитие родной земли продолжатся.