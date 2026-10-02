На презентации Lada Azimut показали «1.6–2.0 turbo»: АвтоВАЗ раскрыл, что скрывалось за надписью

Во время презентации нового кроссовера Lada Azimut в Тольятти 25 сентября на экране несколько раз появлялась надпись «1.6–2.0 turbo», вызвавшая вопросы о характеристиках будущей версии автомобиля. В пресс-службе АвтоВАЗа пояснили, что изображения на экране носили временный характер, а информацию о силовых установках следует брать из официального пресс-релиза компании, сообщает «Лада.Онлайн», передает РГ.

Какой турбомотор получит Azimut

В официальных материалах АвтоВАЗа подтверждается, что в перспективе Lada Azimut оснастят турбированным двигателем мощностью 150 л. с. При этом конкретный рабочий объем этого агрегата в пресс-релизе не указан. Известно, что турбомотор будет сочетаться с гидромеханической автоматической коробкой передач.

Таким образом, появлявшаяся на презентационном экране надпись «1.6–2.0 turbo» не означает, что для серийной модели уже подтвержден двигатель объемом 2,0 литра.

Турбомотор и гибрид проходят испытания

25 сентября глава АвтоВАЗа Максим Соколов сообщил о начале полномасштабных испытаний прототипов Azimut с турбированным двигателем и гибридной силовой установкой. Эти технологии рассматриваются как основа для дальнейшего развития модельного ряда Lada наряду с уже используемыми атмосферными моторами.

Более мощную версию Azimut с автоматической трансмиссией компания планирует вывести на рынок в 2027 году.

Какие моторы будут у Azimut на старте

На первом этапе кроссовер получит атмосферные двигатели объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 л. с. соответственно. Для них предусмотрены 6-ступенчатая механическая коробка передач либо вариатор. Привод у стартовых модификаций будет передним.

Lada Azimut предложат в трех комплектациях. До конца 2026 года АвтоВАЗ рассчитывает выпустить несколько тысяч товарных автомобилей, а начало продаж запланировано на конец года.