Granta за 2,75 млн: под капотом у этой «Лады» далеко не обычный мотор

В Твери на продажу выставили гоночную Lada Granta Sport S1600 2015 года выпуска. За автомобиль в кузове лифтбек продавец просит 2,75 млн руб. По его утверждению, машина не эксплуатировалась, пишет РГ.

Автомобиль подготовлен для участия в кольцевых заездах. Для защиты пилота в салоне установлен вварной сертифицированный каркас из легированной стали, соответствующий требованиям РАФ. Также предусмотрены кресло-ковш OMP RS-PT и шеститочечные ремни безопасности.

Снаряженную массу автомобиля удалось снизить до 1 050 кг. Для этого использовали поликарбонатные стекла, облегченные капот и крышку багажника.

Под капотом установлен 1,6-литровый двигатель на базе серийного блока ВАЗ-21127. После доработок его мощность составляет 155 л. с. Мотор получил спортивные распределительные валы, впускной модуль от 1,8-литрового двигателя, прямоточную выхлопную систему и доработанную систему охлаждения.

Двигатель работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач с укороченными передаточными числами. В трансмиссии также установлены самоблокирующийся дифференциал и керамическое сцепление.

Подвеска получила спортивные амортизаторы и пружины Lada Sport. Сзади установлена регулируемая по жесткости балка, а приводы колес усилены. Автомобиль оснащен 14-дюймовыми дисками Slik и спортивными шинами Yokohama A048.