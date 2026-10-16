Начальника ГИБДД лишили звания и свободы за схему наживы на экзаменах
Экс-глава ГИБДД Юрги получил реальный срок за права по взятке
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Анастасия Сокова/Сгенерировано нейросетью]
В Юрге вынесли приговор бывшему начальнику местного подразделения ОГИБДД и инструктору автошколы, сообщает VSE42.RU. Их признали виновными в организации фиктивной сдачи экзаменов на водительские права.
Как установил суд, в 2024 году фигуранты за крупную сумму помогли жителю Томска сдать теорию и практику вождения лишь на бумаге. Кроме того, бывший полицейский не раз получал взятки за выдачу прав без реальной проверки знания ПДД.
Действия кузбассовцев квалифицировали как получение взятки организованной группой в крупном размере. Экс-начальника также признали виновным в двух эпизодах взяточничества и трех случаях превышения должностных полномочий.
Как сообщает объединенный пресс-центр судов Кузбасса, обоим фигурантам назначили реальное лишение свободы, штрафы и запрет занимать должности в правоохранительных органах. Бывший сотрудник полиции вдобавок лишен специального звания.
На момент публикации приговор еще не вступил в законную силу.
Напомним, ранее экс-министра культуры Кузбасса посадили за взятки и мошенничество — ее лишили свободы, работы и денег.