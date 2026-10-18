Белорусский Avior готовит рамный пикап на базе Maxus Interstellar X

Белорусская марка Avior анонсировала расширение модельного ряда на российском рынке и представила первые эскизы полноприводного пикапа. Проект реализуется в рамках технологического партнерства с китайским брендом Maxus (входит в концерн SAIC). Главными особенностями новинки станут честный постоянный полный привод, мощный турбодизель и внушительная буксировочная способность. Об анонсе топ-менеджмента Avior сообщает журнал За рулем.