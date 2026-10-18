Белорусский Avior готовит рамный пикап на базе Maxus Interstellar X

За рулем: на рынок выйдет дизельный пикап Avior с постоянным полным приводом

Общество

Белорусская марка Avior анонсировала расширение модельного ряда на российском рынке и представила первые эскизы полноприводного пикапа. Проект реализуется в рамках технологического партнерства с китайским брендом Maxus (входит в концерн SAIC). Главными особенностями новинки станут честный постоянный полный привод, мощный турбодизель и внушительная буксировочная способность. Об анонсе топ-менеджмента Avior сообщает журнал За рулем.

Платформа от Maxus и габариты

Судя по опубликованным тизерам, в основу белорусско-китайской новинки лег тяжелый рамный пикап Maxus Interstellar X:

  • Размеры и база: длина кузова составляет 5500 мм, ширина — 2005 мм, высота — 1860 мм, а колесная база достигает 3300 мм.
  • Проходимость: клиренс автомобиля равен 240 мм, а грузовой отсек рассчитан на транспортировку габаритных коммерческих грузов.

Силовой агрегат и рабочие возможности

Заместитель генерального директора Avior Андрей Харламов подчеркнул, что машина оснащается честным постоянным полным приводом вместо простой подключаемой схемы.

  • Двигатель: 2,5-литровый турбодизель с отдачей 224 л. с. и крутящим моментом 520 Нм.
  • Трансмиссия: 8-ступенчатая автоматическая коробка передач.
  • Тяговые характеристики: автомобиль способен буксировать прицепы и оборудование массой до 3,5 тонны.

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