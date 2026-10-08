Новые автобусы и трамваи появятся до конца года: проезд в Челябинске подорожает

С 1 ноября в Челябинске и Копейске изменится стоимость проезда в общественном транспорте. Цена поездки по транспортной карте вырастет с 40 до 46 рублей, по банковской карте — с 44 до 50 рублей, при оплате наличными — с 50 до 60 рублей, сообщили в региональном Миндортрансе.

Как изменятся тарифы

Суточный безлимитный проездной подорожает со 150 до 180 рублей. Стоимость месячного проездного увеличится с 1600 до 1850 рублей.

В ведомстве отметили, что месячный проездной в Челябинске останется одним из самых доступных среди городов-миллионников. Для сравнения, в Красноярске он стоит 3500 рублей, в Казани — 2800, в Новосибирске — 2700, в Волгограде — 2300, а в Перми — 2193 рубля.

На пригородных маршрутах внутри Челябинской агломерации проезд по транспортной и банковской картам будет стоить 58 рублей. Доплата за пересадку составит 10 рублей, а при оплате наличными поездка обойдется в 65 рублей.

Повышение тарифов объяснили дефицитом кадров

В региональном Миндортрансе необходимость индексации связали с нехваткой водителей и ремонтных работников. Дополнительные средства планируют направить в том числе на повышение зарплат сотрудников транспортной отрасли.

Последний раз стоимость проезда в Челябинске повышали 1 ноября 2025 года. Тогда необходимость изменения тарифов также объясняли обновлением транспортного парка и дефицитом персонала.

В агломерации появятся новые автобусы и трамваи

До конца 2026 года в Челябинской агломерации планируют получить 118 новых автобусов и 12 трехсекционных трамваев.

Всего с начала транспортной реформы в 2019 году в регионе обновили 1460 единиц общественного транспорта.