Хотел забрать продукты: СКР установил обстоятельства убийства ВСУ жителя Курской области

Военные следователи продолжают проводить правовую оценку каждого проявления преступных действий ВСУ в Курской области. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР), опубликованном на официальном сайте ведомства.

Жительница села Плехово Суджанского района рассказала, что 13 сентября 2024 года ее сына, который собирался забрать продукты из своего дома, расстреляли украинские боевики. По ее словам, тело погибшего было найдено с множественными огнестрельными ранениями и связанной руками.

Кроме того, женщина предоставила следствию свидетельства о том, что 9 августа 2024 года украинские военные незаконно проникли на территорию Курской области, где воровали имущество местных жителей, вскрывали дома и гаражи, а также изымали личный автотранспорт.

Как отметили в СКР, все эти действия вооруженных формирований Украины квалифицированы как террористический акт и мародерство (п. «б» ч.3 ст. 205 и пп. «а», «в» ч. 3 ст. 356.1 УК РФ).

Отмечается, что следователи продолжат выявлять и привлекать к ответственности всех участников этих преступлений, а также тех, кто причастен к незаконным действиям на территории региона.

Ранее ТАСС сообщил, что у украинских солдат перед отправкой на фронт изымают мобильные телефоны.