Без прав — и без скидки: МВД предложило штрафовать водителей на ₽15–30 тысяч
PRIMPRESS: МВД разработало поправки о штрафах до ₽50 тысяч за вождение без прав
Министерство внутренних дел разработало поправки, которые в несколько раз увеличивают штрафы для автомобилистов, садящихся за руль без прав. Документ уже одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, однако окончательное решение остается за Государственной думой. Об этом пишет PRIMPRESS.
Сейчас за такое нарушение предусмотрено взыскание от ₽5 до ₽15 тысяч. По предложению МВД за первичное управление автомобилем без удостоверения придется заплатить от ₽15 до ₽30 тысяч, а при повторном нарушении сумма вырастет до ₽50 тысяч. Отдельное нововведение касается льгот: водители, попавшие под новые нормы, лишатся возможности оплатить штраф с 50-процентной скидкой в первые 20 дней — для этой категории правонарушений опция будет полностью заблокирована.
Ужесточение касается двух групп: тех, кто никогда не получал удостоверение, и тех, кто продолжает ездить с документом, у которого истек срок действия. Для автомобилистов, ранее лишенных права управления по решению суда, уже действует отдельный, более строгий механизм наказания — новые поправки его не меняют.
Необходимость реформы в ведомстве объясняют неблагоприятной динамикой: ежегодно свыше 12 тысяч россиян задерживаются за вождение без прав более трех раз. Одновременно фиксируется рост аварий с участием таких нарушителей, что создает реальную угрозу для участников дорожного движения. Пока документ прошел только начальную стадию согласования: до принятия закона и его официального опубликования в России продолжат действовать прежние нормы административной ответственности.