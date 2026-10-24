Министерство внутренних дел разработало поправки, которые в несколько раз увеличивают штрафы для автомобилистов, садящихся за руль без прав. Документ уже одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, однако окончательное решение остается за Государственной думой. Об этом пишет PRIMPRESS .

Сейчас за такое нарушение предусмотрено взыскание от ₽5 до ₽15 тысяч. По предложению МВД за первичное управление автомобилем без удостоверения придется заплатить от ₽15 до ₽30 тысяч, а при повторном нарушении сумма вырастет до ₽50 тысяч. Отдельное нововведение касается льгот: водители, попавшие под новые нормы, лишатся возможности оплатить штраф с 50-процентной скидкой в первые 20 дней — для этой категории правонарушений опция будет полностью заблокирована.

Ужесточение касается двух групп: тех, кто никогда не получал удостоверение, и тех, кто продолжает ездить с документом, у которого истек срок действия. Для автомобилистов, ранее лишенных права управления по решению суда, уже действует отдельный, более строгий механизм наказания — новые поправки его не меняют.

Необходимость реформы в ведомстве объясняют неблагоприятной динамикой: ежегодно свыше 12 тысяч россиян задерживаются за вождение без прав более трех раз. Одновременно фиксируется рост аварий с участием таких нарушителей, что создает реальную угрозу для участников дорожного движения. Пока документ прошел только начальную стадию согласования: до принятия закона и его официального опубликования в России продолжат действовать прежние нормы административной ответственности.