Рынок труда: названы финансовые аппетиты будущих специалистов в Подмосковье
REGIONS: выпускники Подмосковья рассчитывают на зарплату в ₽108 тыс. после вуза
Аналитики сервисов «Авито Работа» и «Авито Реклама» подвели итоги исследования среди 10 тыс. россиян старше 18 лет, изучив предпочтения поступающих в 2026 году и их финансовые ожидания. Самыми популярными направлениями у москвичей стали IT и программирование (19%), дизайн (16%), а также экономика и финансы (14%). Почти каждый второй абитуриент рассчитывает получать более ₽80 тыс. в месяц сразу после выпуска, а средний ожидаемый доход составляет ₽108,3 тыс. Основными критериями выбора профессии остаются возможность трудоустройства, личный интерес и уровень будущей оплаты труда. Об этом сообщает REGIONS.
Детали исследования: востребованные специальности и зарплатные ожидания
- Самые популярные направления обучения:
- В Москве: IT и программирование (19%), дизайн и творческие профессии (16%), экономика и финансы (14%), педагогика (13%), медицина (13%) и инженерия (12%);
- В Санкт-Петербурге: маркетинг и реклама (16%);
- Гендерная специфика: мужчины чаще выбирают IT (20%) и инженерию (18%), женщины — педагогику (18%) и дизайн (15%).
- Формат поступления и критерии выбора:
- Куда подавали документы: 50% — онлайн-курсы/программы переподготовки, 20% — бакалавриат/специалитет, по 15% — магистратура и колледжи;
- Главные факторы: трудоустройство (39% — критически важно, 25% — важно), личный интерес (36%), высокий уровень дохода (27%), удаленная работа (22%) и востребованность (20%);
- Влияние рекламы: 85% поступающих учитывали рекламу образовательных программ, причем 28% замечали ее на маркетплейсах.
- Финансовые ожидания выпускников (первые 2–3 года):
- Средняя ожидаемая зарплата: ₽108,3 тыс. в месяц;
- Распределение доходов: ₽80–110 тыс. ожидают 19% респондентов; ₽110–130 тыс. — 22%; ₽130–150 тыс. — 10%; более ₽150 тыс. — 19%.