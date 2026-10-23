Рынок труда: названы финансовые аппетиты будущих специалистов в Подмосковье

Аналитики сервисов «Авито Работа» и «Авито Реклама» подвели итоги исследования среди 10 тыс. россиян старше 18 лет, изучив предпочтения поступающих в 2026 году и их финансовые ожидания. Самыми популярными направлениями у москвичей стали IT и программирование (19%), дизайн (16%), а также экономика и финансы (14%). Почти каждый второй абитуриент рассчитывает получать более ₽80 тыс. в месяц сразу после выпуска, а средний ожидаемый доход составляет ₽108,3 тыс. Основными критериями выбора профессии остаются возможность трудоустройства, личный интерес и уровень будущей оплаты труда. Об этом сообщает REGIONS.