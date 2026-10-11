Свет и вода с перебоями: что происходит на левом берегу Киева после взрывов

На левом берегу Киева возникли перебои с электроснабжением и водоснабжением после сообщений о взрывах в украинской столице. Об этом сообщает украинское издание «Страна», передает Life.ru.

В Киеве неоднократно объявляли воздушную тревогу

С начала суток в Киеве и Киевской области несколько раз объявляли воздушную тревогу. На этом фоне местные СМИ сообщали о взрывах в разных частях города.

Ранее в столице уже возникали проблемы с коммунальными услугами

Днем ранее Life.ru сообщал об ухудшении ситуации с электричеством и водоснабжением после повреждения энергетического объекта в Киевской области. По словам мэра Виталия Кличко, в городе действовали экстренные ограничения.

На фоне перебоев также возникали проблемы с подачей воды и работой городского электротранспорта.