Свет и вода с перебоями: что происходит на левом берегу Киева после взрывов
Life.ru: в Киеве ранее сообщали об ухудшении ситуации со светом и водой
На левом берегу Киева возникли перебои с электроснабжением и водоснабжением после сообщений о взрывах в украинской столице. Об этом сообщает украинское издание «Страна», передает Life.ru.
В Киеве неоднократно объявляли воздушную тревогу
С начала суток в Киеве и Киевской области несколько раз объявляли воздушную тревогу. На этом фоне местные СМИ сообщали о взрывах в разных частях города.
Ранее в столице уже возникали проблемы с коммунальными услугами
Днем ранее Life.ru сообщал об ухудшении ситуации с электричеством и водоснабжением после повреждения энергетического объекта в Киевской области. По словам мэра Виталия Кличко, в городе действовали экстренные ограничения.
На фоне перебоев также возникали проблемы с подачей воды и работой городского электротранспорта.