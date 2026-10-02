После сообщений о розыске: Субо заявил о госпитализации Mellstroy

Блогер Андрей Бурим, известный как Mellstroy, якобы был госпитализирован с инфарктом. Об этом сообщил блогер Субо, пишет Life.ru.

По словам Субо, проблемы со здоровьем у Бурима могли возникнуть на фоне сильного стресса. Он утверждает, что стример сейчас находится в больнице и проходит лечение. Также Субо заявил, что Mellstroy должен был выйти на связь в ночь на 2 октября.

При этом официального подтверждения госпитализации Бурима с инфарктом на данный момент не приводится.

Накануне в Сети обсуждали возможное задержание

Информация о состоянии Mellstroy появилась на фоне сообщений о его возможном задержании. Ранее стример заявил, что его якобы разыскивает полиция Казахстана.

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана не подтвердило факт задержания Бурима. В ведомстве сообщили, что его статус не изменился: блогер остается в международном розыске.

Mellstroy разыскивают в Казахстане

Казахстанские правоохранительные органы разыскивают Бурима в рамках дела, связанного с продвижением онлайн-казино. В ноябре 2025 года сообщалось о вознаграждении за помощь в установлении его местонахождения.

Кроме того, суд в Казахстане заочно санкционировал арест блогера.