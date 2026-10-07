«Бунт в Париже». 55% французов поддерживают протесты старшеклассников

Опрос Elabe: 55% французов одобряют протесты старшеклассников

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»]

Более половины жителей Франции одобряют протестные акции старшеклассников, которые охватили страну с конца сентября. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Elabe.

«Пятьдесят пять процентов французов одобряют акции старшеклассников, из них 26% поддерживают их и 29% разделяют настроения (манифестантов — ред.)», — говорится в сообщении компании.

Еще 35% респондентов негативно отнеслись к проведению учащимися демонстраций, а оставшиеся 10% заявили, что равнодушны к происходящему. В частности, манифестации школьников получили поддержку у 71% их родителей.

Более 70% французов считают требования учеников законными, однако 55% полагают, что сейчас акции должны прекратиться. Кроме того, 89% опрошенных осуждают насилие в отношении правоохранителей и сотрудников школ на протестах.

Опрос проводился онлайн 6–7 октября среди 1 001 совершеннолетнего француза. Погрешность составляет от 1,4 до 3,1 процентного пункта.

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