Небо пока закрыто. Шри-Ланка хочет вернуть рейсы в РФ

Посол Шри-Ланки Гунасекера: страна хочет возобновить полеты в Россию

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Шри-Ланка заинтересована в восстановлении воздушного сообщения с Российской Федерацией. Об этом в интервью РИА Новости сообщила посол страны в РФ Шобини Каушала Гунасекера.

Дипломат отметила, что ланкийские авиакомпании пока не готовы к немедленному запуску рейсов, однако выразила надежду на положительное решение в перспективе.

«Я не думаю, что авиакомпании Шри-Ланки смогут начать летать в Россию прям сейчас, но мы надеемся, что со временем это произойдет», — приводит агентство слова посла.

По словам Гунасекеры, соответствующая работа уже ведется. Вместе с тем она указала на наличие ряда ограничений, в первую очередь связанных со страховыми вопросами. Дипломат подчеркнула, что эти обстоятельства находятся вне контроля ланкийской стороны, но выразила уверенность в постепенном урегулировании проблем и итоговом возобновлении полетов.

Ранее сообщалось о том, что на Шри-Ланке осы атаковали работников плантации.

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