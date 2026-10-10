Поезда будущего на рельсах прошлого: почему железные дороги Германии отстают от технологий

Современные поезда в Германии, оснащенные передовыми технологиями и системами искусственного интеллекта, продолжают работать на железнодорожной инфраструктуре, отдельные элементы которой не менялись более 100 лет. Медленная цифровизация и отсутствие единых стандартов сдерживают обновление сети, сообщает Bloomberg.

Сигнальные станции времен кайзера

До недавнего времени безопасность движения на некоторых участках немецких железных дорог, в том числе на направлении к австрийской границе, обеспечивали сигнальные станции, установленные еще в 1899 году, во времена правления кайзера Вильгельма II.

Операторы таких станций управляли движением с помощью рычагов и рукояток, соединенных проводами с железнодорожными переключателями. Эта система сохранялась десятилетиями, несмотря на развитие цифровых технологий.

В конце 2025 года в баварском городе Мюльдорф-ам-Инн 126-летнее оборудование заменили электронной системой. Однако модернизация отдельных участков не решила проблему в масштабах всей страны.

Почти пятая часть стрелок остается механической

По данным Bloomberg, почти 20% стрелочных переводов государственной железнодорожной сети Германии по-прежнему управляются с помощью механических систем. Это подчеркивает разрыв между технологическим уровнем поездов и инфраструктуры, на которой они эксплуатируются.

Медленное обновление железных дорог связано в том числе с трудностями цифровизации и отсутствием единых стандартов. В результате внедрение современных решений требует модернизации не только поездов, но и систем управления движением.

Современные экспрессы собирают миллиарды данных

При этом подвижной состав Германии уже использует передовые технологии. По словам генерального директора Siemens Mobility Михаэля Петера, флагманские скоростные поезда ICE оснащены примерно тысячей датчиков.

Эти устройства генерируют около миллиарда точек данных в сутки. Такой объем информации позволяет собирать подробные сведения о работе поезда, однако возможности современной техники во многом зависят от того, насколько своевременно обновляется железнодорожная инфраструктура.