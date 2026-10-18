Без заднего стекла: чем шокировал посетителей концепт Alpine A310 Vision

Autonews: 5 самых необычных концептов появились в Парижском автосалоне

Общество

Выставочный комплекс Paris Expo Porte de Versailles принял одно из главных автомобильных событий года — Парижский автосалон. В этом сезоне европейские бренды сделали ставку на смелые дизайнерские экперименты, ретро-футуризм и демонстрацию новейших электрических и гибридных технологий. Эксперты сетевого издания Autonews.ru составили рейтинг из пяти концепт-каров, которые не только удивили публиков спортивным характером и умной аэродинамикой, но и показали, какими станут серийные автомобили ближайшего будущего.

Топ-5 концептов Парижского автосалона по версии Autonews

Участники экспозиции показали широкую линейку решений — от возрожденных раллийных легенд с колоссальной мощностью до дальновидных электрических универсалов.

1. Peugeot E-T16

Электрический «гиперхетчбек», созданный в честь легенды раллийной эпохи Группы B — Peugeot 205 T16.

  • Мощность и динамика: оснащен тремя электромоторами суммарной мощностью 816 л. с. (самый мощный Peugeot в истории). Разгон до 100 км/ч занимает 2,5 секунды, а 300 км/ч машина набирает за 16 секунд.
  • Фишки: гидравлический ручной тормоз, штурвал с электронным рулевым управлением без механической связи с колесами и продвинутая система охлаждения аккумулятора, позволяющая проехать 3 круга по Нюрбургрингу без потери мощности.

2. Alfa Romeo Cuorerosso

Итальянское четырехдверное купе с формулой посадки 2+2, демонстрирующее новое направление дизайна марки.

  • Техника: под капотом расположен 2,9-литровый битурбированный V6, дополненный гибридной системой и полный приводом. Автомобиль получил пневмоподвеску и карбон-керамику Brembo.
  • Дизайн: клиновидные фары, граненый капот и задние двери, открывающиеся против хода движения. Интерьер с физическими тумблерами вдохновлен классическим Alfa Romeo 33 Stradale 1967 года.

3. DS F3VER

Концептуальный хетчбэк, созданный для демонстрации дизайна будущих городских моделей французского премиум-бренда (в частности, нового поколения DS 3).

  • Технологии: при разработке экстерьера активно применялся искусственный интеллект.
  • Особенности: светящийся «фасад», меняющие рисунок задние фонари и вместительный багажник на 400 литров при компактных габаритах.

4. Alpine A310 Vision

Электрическое двухдверное купе, построенное на новой платформе Alpine Performance Platform по мотивам одноименного спорткара 1970–1980-х годов.

  • Экстерьер: дизайн вдохновлен болидами «Формулы-1». Концепт отличается огромным сплиттером, цифровыми боковыми зеркалами, прозрачными элементами дверей и отсутствием заднего стекла (его заменяет массивная алюминиевая панель).

5. Opel STX (Sports Tourer eXperimental)

Концептуальный полноприводный электрический универсал, способный развивать скорость свыше 200 км/ч.

  • Стиль: передняя часть выполнена в фирменном стиле Opel Vizor. Главная отличительная черта кузова — почти вертикальное заднее стекло и массивные стойки, выгодно выделяющие модель на фоне привычных универсалов с покатой крышей.

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