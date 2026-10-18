Без заднего стекла: чем шокировал посетителей концепт Alpine A310 Vision

Выставочный комплекс Paris Expo Porte de Versailles принял одно из главных автомобильных событий года — Парижский автосалон. В этом сезоне европейские бренды сделали ставку на смелые дизайнерские экперименты, ретро-футуризм и демонстрацию новейших электрических и гибридных технологий. Эксперты сетевого издания Autonews.ru составили рейтинг из пяти концепт-каров, которые не только удивили публиков спортивным характером и умной аэродинамикой, но и показали, какими станут серийные автомобили ближайшего будущего.