Без заднего стекла: чем шокировал посетителей концепт Alpine A310 Vision
Autonews: 5 самых необычных концептов появились в Парижском автосалоне
Выставочный комплекс Paris Expo Porte de Versailles принял одно из главных автомобильных событий года — Парижский автосалон. В этом сезоне европейские бренды сделали ставку на смелые дизайнерские экперименты, ретро-футуризм и демонстрацию новейших электрических и гибридных технологий. Эксперты сетевого издания Autonews.ru составили рейтинг из пяти концепт-каров, которые не только удивили публиков спортивным характером и умной аэродинамикой, но и показали, какими станут серийные автомобили ближайшего будущего.
Топ-5 концептов Парижского автосалона по версии Autonews
Участники экспозиции показали широкую линейку решений — от возрожденных раллийных легенд с колоссальной мощностью до дальновидных электрических универсалов.
1. Peugeot E-T16
Электрический «гиперхетчбек», созданный в честь легенды раллийной эпохи Группы B — Peugeot 205 T16.
- Мощность и динамика: оснащен тремя электромоторами суммарной мощностью 816 л. с. (самый мощный Peugeot в истории). Разгон до 100 км/ч занимает 2,5 секунды, а 300 км/ч машина набирает за 16 секунд.
- Фишки: гидравлический ручной тормоз, штурвал с электронным рулевым управлением без механической связи с колесами и продвинутая система охлаждения аккумулятора, позволяющая проехать 3 круга по Нюрбургрингу без потери мощности.
2. Alfa Romeo Cuorerosso
Итальянское четырехдверное купе с формулой посадки 2+2, демонстрирующее новое направление дизайна марки.
- Техника: под капотом расположен 2,9-литровый битурбированный V6, дополненный гибридной системой и полный приводом. Автомобиль получил пневмоподвеску и карбон-керамику Brembo.
- Дизайн: клиновидные фары, граненый капот и задние двери, открывающиеся против хода движения. Интерьер с физическими тумблерами вдохновлен классическим Alfa Romeo 33 Stradale 1967 года.
3. DS F3VER
Концептуальный хетчбэк, созданный для демонстрации дизайна будущих городских моделей французского премиум-бренда (в частности, нового поколения DS 3).
- Технологии: при разработке экстерьера активно применялся искусственный интеллект.
- Особенности: светящийся «фасад», меняющие рисунок задние фонари и вместительный багажник на 400 литров при компактных габаритах.
4. Alpine A310 Vision
Электрическое двухдверное купе, построенное на новой платформе Alpine Performance Platform по мотивам одноименного спорткара 1970–1980-х годов.
- Экстерьер: дизайн вдохновлен болидами «Формулы-1». Концепт отличается огромным сплиттером, цифровыми боковыми зеркалами, прозрачными элементами дверей и отсутствием заднего стекла (его заменяет массивная алюминиевая панель).
5. Opel STX (Sports Tourer eXperimental)
Концептуальный полноприводный электрический универсал, способный развивать скорость свыше 200 км/ч.
- Стиль: передняя часть выполнена в фирменном стиле Opel Vizor. Главная отличительная черта кузова — почти вертикальное заднее стекло и массивные стойки, выгодно выделяющие модель на фоне привычных универсалов с покатой крышей.