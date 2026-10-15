Новый бренд Votour: какие модели Jetour и Soueast станут локальными авто в 2026 году

За рулем: названы точные сроки появления моделей Votour V5, V6 и T10 у дилеров

Общество

В российской дилерской сети китайской марки Jetour стартовал процесс ребрендинга: на фасадах автосалонов начали появляться официальные вывески нового бренда Votour. Автомобили нового бренда будут создаваться на базе популярных моделей Jetour и Soueast. Производство новинок планируется наладить на мощностях калининградского завода «Автотор» и предприятия холдинга «АГР» в Сестрорецке. Переход на новые имена повторяет стратегию концерна Chery с локальными брендами Tenet и Esteo. Все подробности запуска марки и параметры первого модельного ряда Votour раскрывает автомобильное издание За рулем.

Локализация производства: сборка на заводах «Автотор» и «АГР»

Запуск марки Votour напрямую связан с расширением локального производства китайских кроссоверов на российских автомобильных заводах.

Предприятие холдинга «АГР» в Сестрорецке готовят к выпуску кроссоверов Votour V5 и V6, созданных на платформе Jetour Dashing и Soueast S06. В свою очередь, калининградский «Автотор» отвечает за сертификацию внедорожника Jetour T1 под новым обозначением Votour T10.

Сертификация модельного ряда: от Votour V5 до рамного внедорожника R700

В официальных сертификационных документах уже зафиксированы альтернативные названия для ключевых китайских новинок.

Кроссовер Jetour T1 заявлен как Votour T10, а крупный внедорожник Jetour G700 — под именем Votour R700. Первые серийные автомобили под обновленной маркой должны поступить в дилерские центры в октябре–ноябре 2026 года.

Стратегия Chery: замена имен по примеру Tenet и Esteo

Смена вывесок Jetour на Votour отражает общую практику концерна Chery по адаптации автобрендов для российского рынка.

Ранее по аналогичной схеме автомобили Chery получили имя локального бренда Tenet, а премиальная линейка Exeed трансформировалась в бренд Esteo. Ребрендинг позволяет объединить дистрибуцию моделей Jetour и Soueast под единой вывеской и развивать локальную сборку в РФ.

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