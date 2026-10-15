В Одинцове нашли самого старого в мире джек-рассел-терьера

В подмосковном Одинцове живет пес, которому удалось обойти сородичей по продолжительности жизни. Джек-рассел-терьер по кличке Найс официально стал самым старым в мире представителем своей породы: на момент фиксации рекорда ему исполнилось 20 лет и 203 дня. Об этом пишет REGIONS .

Рекорд подтвердили в Международной системе регистрации рекордов INTERRECORD и внесли в Реестр рекордов России. Владельцы предоставили полный пакет бумаг — они доказывают дату рождения, породу и то, что пес был жив на момент регистрации.

Найс появился на свет 30 декабря 2005 года. С первых месяцев он обитает в загородном доме под Одинцово у хозяйки Светланы Королевой. По ее словам, слагаемых долгой жизни несколько: никакого стресса, постоянная активность, грамотный рацион и здоровье, которое не подводило с щенячьего возраста. В дом Найс приехал 14 февраля 2006 года и с тех пор делит территорию со старшим товарищем — цвергшнауцером Виллором. Вместе они несут «службу» по охране участка.

Любопытная деталь: в прессе встречаются истории о джек-расселах, будто бы доживших до 23 или 25 лет. Но для официального рекорда нужны документы, а газетные заметки без бумаг ничего не доказывают. Именно поэтому достижение Найса стоит особняком — за ним стоят проверенные данные.

Ветеринар и зоопсихолог Алена Сентемова в разговоре с REGIONS отметила, что продолжительность жизни собак, особенно темпераментных пород, тесно связана с условиями содержания, стрессом и качеством еды. В истории Найса, по ее мнению, решающую роль сыграли спокойная обстановка, регулярные нагрузки и забота хозяев. Не стоит сбрасывать со счетов и генетику: хорошее здоровье родителей вполне могло передаться по наследству.

Несмотря на солидный возраст, Найс держится молодцом. Ближе к концу года рекордсмену предстоит отпраздновать 21-й день рождения.