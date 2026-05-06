«Спасибо за Победу»: глава Городского округа Пушкинский навестил фронтовиков и бывших узников фашистских лагерей

В преддверии Дня Победы в Городском округе Пушкинский прошли традиционные визиты к ветеранам Великой Отечественной войны. Глава округа Максим Красноцветов вместе с начальником следственного отдела ГСУ СК России по Московской области Евгением Ивашкиным навестил фронтовика Михаила Беловолова. Заместитель главы Елена Панькив передала поздравления от губернатора Андрея Воробьева ветерану Брониславу Берману. А уполномоченный главы Нина Ушакова побывала в гостях у тружениц тыла и бывших узниц концлагерей.

Михаил Иванович Беловолов был призван на фронт в декабре 1944 года. Он служил связистом в 6-м полку связи, обеспечивая связью войска 1-го Украинского фронта. После Победы, в 1946 году, продолжил службу в 1-м полку связи Москвы, который обслуживал Генштаб СССР. В 1950 году его направили на узел связи в Тарасовке, где он служил до 1973 года. Фронтовик награжден медалями «За победу над Германией» и «За боевые заслуги».

Еще один ветеран, житель Пушкино Бронислав Маркович Берман, получил поздравления от губернатора Московской области и главы округа. Бронислав Маркович — участник Великой Отечественной войны, кавалер Ордена Отечественной войны II степени. Среди его наград — медали «За боевые заслуги» и «За взятие Кенигсберга». В 2025 году ветерану присвоили звание «Почетный гражданин Городского округа Пушкинский Московской области».

Уполномоченный главы округа Нина Ушакова навестила тружениц тыла — 95-летних Екатерину Кожекину из Пушкино и Софью Сафиулину из Ивантеевки. Им передали подарки от губернатора и главы округа, а также поздравительный адрес президента России Владимира Путина. Обе женщины в мае отмечают свое 95-летие.

Накануне 81-й годовщины Победы Нина Ушакова также заехала в гости к Валентине Пулиной и Людмиле Гостевой. Обе в детском возрасте пережили голод и ужас фашистских концлагерей. Они видели то, чего не должен видеть ни один ребенок. Но выжили, чтобы потом строить мирную жизнь, растить детей и передавать память о том, какой ценой завоевана Победа.