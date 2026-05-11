Битва за золото РПЛ: появились составы «Динамо» и «Краснодара» на решающий матч 29 тура

Центральный матч предпоследнего тура Российской премьер-лиги между московским «Динамо» и «Краснодаром» обещает стать определяющим в чемпионской гонке. Стали известны стартовые составы команд, которые сразятся на «ВТБ Арене» за критически важные очки в борьбе за лидерство в таблице. Об этом пишет Газета.ру.

Стратегия Ролана Гусева на домашний матч

Тренерский штаб московского «Динамо» во главе с Роланом Гусевым выставил на игру сбалансированный состав, сочетающий надежность в обороне и атакующий потенциал. Место в воротах занял опытный Андрей Лунев. Защитную линию сформировали Маричаль, Касерес, Скопинцев и примкнувший к ним Максим Осипенко. В центре поля ключевые роли отведены Бителло и Глебову, которым помогут Маринкин и Гомес. На острие атаки привычно расположился Константин Тюкавин, поддержку которому с фланга окажет Муми Нгамале. Перед «бело-голубыми», занимающими восьмую строчку, стоит задача поправить турнирное положение перед финальным выездом в Калининград.

«Быки» выходят на охоту за лидерством

Мурад Мусаев выставил максимально атакующее сочетание, понимая, что любая осечка может лишить «Краснодар» шансов на золото. В воротах сыграет Станислав Агкацев, ставший героем недавнего кубкового противостояния этих же команд. Оборонительный редут составят Тормена, Диего Коста, Оласа и Пальцев. В полузащите «быки» делают ставку на связку Черникова и Ленини, а за креатив будут отвечать капитан Эдуард Сперцян, Никита Кривцов и Жоау Батчи. Главной ударной силой гостей остается Джон Кордоба. Для «Краснодара» эта встреча — шанс вплотную приблизиться к петербургскому «Зениту», который уже провел свой матч тура и опережает южан на два очка.

Турнирные расклады и судейство

Встреча на «ВТБ Арене» начнется в 20:00 по московскому времени под руководством арбитра Инала Танашева. Матч имеет колоссальное значение для верхней части таблицы: победа выведет «Краснодар» на чистое первое место перед заключительным туром. Стоит отметить, что команды совсем недавно встречались в финале Пути РПЛ Кубка России, где в драматичной серии пенальти сильнее оказались подопечные Мусаева. Теперь «Динамо» постарается взять реванш в рамках чемпионата, в то время как «быки» намерены сделать предпоследний шаг к историческому чемпионству.