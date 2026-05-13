Секрет неуязвимости: почему одни люди никогда не болеют, а другие не вылезают с больничных

Врач-терапевт из Домодедова Александра Куденко объяснила феномен природной стойкости к вирусам. Узнайте, как состояние кишечника, режим сна и уровень стресса формируют «непробиваемый» иммунитет и можно ли натренировать организм сопротивляться любым эпидемиям. Об этом пишет REGIONS .

Микробиота кишечника как фундамент защиты

Состояние иммунной системы на 70% зависит от работы кишечника. Обитающие в нем бактерии вступают в постоянное взаимодействие с защитными клетками организма. Врач Александра Куденко поясняет, что у людей с крепким здоровьем обычно преобладают лакто- и бифидобактерии, которые стимулируют выработку антител непосредственно на слизистых оболочках. Чтобы поддержать микрофлору, необходимо отдавать предпочтение клетчатке и ферментированным продуктам, ограничивая потребление сахара, который является питательной средой для вредных микроорганизмов.

Влияние циркадных ритмов на выработку цитокинов

Качественный сон является критическим фактором для борьбы с воспалениями. Именно во время глубокого отдыха организм синтезирует белки-цитокины, атакующие вирусы. Медицинская статистика показывает, что при регулярном сне менее 7 часов риск заражения ОРВИ возрастает в несколько раз. Эксперт рекомендует соблюдать строгий режим, проветривать спальню и отказываться от гаджетов за час до отхода ко сну, чтобы обеспечить полноценную «перезагрузку» иммунитета.

Феномен Т-клеточной памяти

Устойчивость к болезням часто объясняется наличием перекрестного иммунитета. Т-лимфоциты способны запоминать структуру вирусов и атаковать их родственные штаммы. По словам специалиста, люди, чья работа связана с постоянным общением (педагоги, медики), со временем накапливают обширную «базу данных» патогенов. Это позволяет их организму мгновенно распознавать и уничтожать новые угрозы, которые для других могут оказаться опасными.

Разрушительная роль хронического стресса

Психологическое состояние напрямую коррелирует с физическим здоровьем. Постоянная тревога провоцирует выброс кортизола, который подавляет защитные функции организма. Врач отмечает, что пациенты, практикующие релаксацию и умеющие справляться с эмоциональными нагрузками, болеют значительно реже. Оптимистичный настрой и отсутствие склонности к катастрофизации проблем помогают поддерживать гормональный баланс, необходимый для нормальной работы иммунной системы.

Практические шаги по укреплению организма

Стать менее восприимчивым к инфекциям можно без использования дорогостоящих препаратов. Врачи советуют нормализовать питание, наладить график сна и найти время для ежедневного отдыха от информационного шума. Важную роль играет и психологическая гибкость: умение говорить «нет» лишним обязательствам и спокойное отношение к временным недомоганиям позволяют иммунитету работать максимально эффективно.