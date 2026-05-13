Андрей Воробьев осмотрел Орехово-Зуевский железнодорожный техникум после капремонта

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу Орехово-Зуевского железнодорожного техникума имени В. И. Бондаренко. Он осмотрел главный корпус на улице Коминтерна. В 2025 году здесь провели капремонт и установили новое оборудование.

«Сегодня ребята с большим желанием поступают в колледжи. Наша задача — не только сделать ремонт, но и оснастить учебные заведения современным оборудованием, чтобы студенты могли получить профессию и развить необходимые навыки. Это часть большой программы „Профессионалитет“, сейчас для завершения обучения в техникуме требуется 2 года, что позволяет юношам и девушкам планировать свое будущее, работать и затем поступать в высшие учебные заведения», — сказал губернатор.

В рамках капремонта в корпусе обновили все от кровли до инженерных систем. В мастерских создали высокотехнологичные учебные зоны с тренажерами виртуальной реальности, реальными кабинами локомотивов и электропоездов, симуляторами для диспетчеров и дежурных по станциям.

«Наш техникум — один из ведущих в Подмосковье по подготовке кадров для железнодорожной отрасли. Мы тесно сотрудничаем с крупнейшими работодателями: РЖД, ЦППК и Демиховским машиностроительным заводом. Благодаря такому партнерству более 90% наших выпускников успешно трудоустраиваются, — рассказал директор учреждения Сергей Парамонов.

В классе автоматизированных систем управления будущие диспетчеры учатся управлять движением поездов. В лаборатории управления локомотивами они тренируются на симуляторах. На площадке для обслуживания гидравлических и противопожарных систем ребята изучают устройство и ремонт инженерных коммуникаций. Многие старшекурсники уже официально трудоустроены.

«Уже совмещаю занятия с работой: раньше трудился в грузовом депо в Орехово-Зуеве, а теперь перешел в ЦППК на пассажирские электропоезда. В планах — обязательно получить высшее образование и стать машинистом», — рассказал студент Роман Антипов.

В числе преподавателей техникума — ветеран СВО Дмитрий Лемешко. По образованию он железнодорожник. Работал в Пензе, с 2005-го — в Орехово-Зуеве и в московском метро. В 2023 году ушел на СВО и получил ранение. С сентября 2025-го он преподает.

«С октября я преподаю спецдисциплины у четырех групп — в каждой по 25 студентов. Чтобы развиваться в новой профессии, я поступил в ГГТУ: учусь на психолога и социального педагога», — рассказал он.

Губернатор также осмотрел сварочную мастерскую, где студенты осваивают все тонкости сварочного дела: от резки металла до применения различных техник сварки на современном оборудовании.

В техникуме доступно 17 образовательных программ (7 профессий и 10 специальностей). Основной фокус сделан на железнодорожный транспорт. Конкурс ежегодно составляет 4-5 человек на место. Также доступны курсы дополнительного образования. Всего здесь учатся более 1,3 тыс. студентов. Обучение ведут около 70 педагогов.

С 2022 года техникум участвует в проекте «Профессионалитет». Он входит в три кластера: «Машиностроение», «Атомная отрасль», «Информационные технологии». Образовательные программы разрабатываются совместно с ОАО «РЖД». Всего заключено более 90 соглашений о сотрудничестве с ведущими предприятиями региона.

