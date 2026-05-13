Подмосковный психолог Елена Морганюк объяснила, почему память часто подводит нас в момент знакомства. Об этом пишет REGIONS .

Энергосберегающий режим работы нервной системы

Человеческий мозг потребляет около 20% энергии тела, из-за чего он вынужден постоянно оптимизировать свои ресурсы. Забывание имени через минуту после знакомства — это не проявление неуважения, а работа естественного фильтра. Психолог Елена Морганюк поясняет, что если мозг не видит в новом человеке значимости для выживания или долгосрочных планов, информация мгновенно удаляется из краткосрочной памяти ради экономии сил организма.

Факторы, влияющие на долгосрочное запоминание

Чтобы имя зафиксировалось в памяти, оно должно преодолеть психологический барьер. Этому способствуют несколько условий:

Эмоциональная вовлеченность: яркие впечатления от встречи закрепляют данные.

Частота повторения: многократное упоминание имени в разных контекстах.

Наличие ассоциаций: связь с уже знакомыми людьми или известными личностями.

Осознанная установка: прямое указание самому себе на важность сохранения этой информации.

Защита от информационного шума

В условиях современного мегаполиса мы ежедневно контактируем с огромным количеством людей. Психологи рассматривают забывчивость как защитный механизм, предотвращающий перегрузку. По словам эксперта, если человек не произвел сильного первого впечатления, мозг подсознательно классифицирует его имя как «информационный шум». Это нормальная реакция здоровой психики на избыток социальных связей.

Когда стоит проявить беспокойство

Специалист подчеркивает: важно разделять обычную рассеянность и серьезные когнитивные нарушения. Если вы не можете вспомнить имена близких родственников, друзей или коллег, с которыми работаете ежедневно, это может быть признаком хронического стресса, дефицита витаминов или гормональных сбоев. В таких ситуациях Елена Морганюк рекомендует не искать психологические оправдания, а немедленно обратиться за медицинской помощью.

Эффективные техники для тренировки памяти

Если запомнить имя собеседника жизненно необходимо, стоит использовать проверенные приемы. Повторение имени вслух сразу после представления, использование его в процессе диалога и создание визуальных ассоциаций помогают закрепить информацию. При этом психолог призывает не испытывать чувства вины за забывчивость, отмечая, что психическое спокойствие гораздо важнее соответствия чужим социальным ожиданиям.