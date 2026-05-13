«Обе камеры не работали»: раскрыты новые детали гибели певца Кунгурова

Спустя два года после гибели оперного певца Евгения Кунгурова Следственный комитет возобновил расследование, сменив статью УК. Это задало новый вектор для изучения трагедии, где, как узнали журналисты, действительно хватает нестыковок. Например, RT разыскал консьержа, дежурившего в роковой день на Зоологической улице, и выяснил, что обе камеры на входе в жилой комплекс якобы не работали. Отец артиста, бывший десантник, насчитал несколько несоответствий и уверен: его сыну могли «помочь» уйти на тот свет.

Показания консьержа: слепые камеры и утро трагедии

Мужчина, работавший охранником в жилом комплексе, где 8 апреля 2024 года нашли тело Евгения Кунгурова, дал показания, которые ставят под сомнение официальную версию.

«Вот эта сейчас камера не работает. Старая проводка… А в день гибели [Евгения Кунгурова] обе камеры, закрывающие входную группу, не работали», — говорит мужчина, указывая на прибор, установленный снаружи.

Момент трагедии по итогу зафиксировала только камера, установленная напротив автомойки по соседству с жилым комплексом. Консьерж признался, что даже не знал о существовании этого устройства, пока одна из сотрудниц не показала ему запись.

По словам охранника, утром в роковой день к Кунгурову приезжали жена и теща. Женщины пробыли недолго. Певец проводил их, посадил в такси, а сам, по наблюдению консьержа, зашел в подъезд «убитый, грустный». Больше к артисту в тот день никто не приходил — охранник это утверждает уверенно, поскольку обычно спрашивает каждого визитера.

Нестыковки, которые смутили следователя

Отец погибшего Виктор Кунгуров, бывший десантник, увидев ту самую запись с камеры автомойки, сразу усомнился. К тому же, в медицинском заключении, по его словам, зафиксированы травмы, не характерные для падения с высоты.

Прилетев в Москву в сентябре 2024 года, Кунгуров-старший встретился со следователем, который вел первоначальную проверку.

Адвокат семьи Евгений Черноусов, в прошлом сотрудник МВД, обратил внимание на другие нарушения. Во-первых, неизвестна судьба двух телефонов Евгения, которые следствие сфотографировало и изъяло из спальни. С одного из них, как рассказывала вдова, певец накануне отправил СМС: «Завтра найдешь меня в ванне». Телефоны не направили на экспертизу, отпечатки пальцев не проверили, и где они сейчас — непонятно.

Во-вторых, после возбуждения уголовного дела квартиру на Зоологической улице не опечатали. Уже 9 апреля вдова с двумя мужчинами беспрепятственно вошла туда. Консьерж подтвердил: в день трагедии в квартиру приезжал сын хозяйки жилплощади, а на следующий день — сама собственница. «Квартира должна быть опечатана — не опечатали. Почему?» — недоумевает адвокат.

Семейный разлад и угрозы забрать детей

Отец певца рассказал, что накануне гибели у Евгения были серьезные проблемы в семье. Супруги несколько месяцев не жили вместе. Жена Ирина, по словам Виктора Кунгурова, хотела забрать у артиста детей.

«Когда родился сын, она постоянно говорила: „Я у тебя детей заберу, они будут на моей фамилии“. Ее тетка при рождении ребенка заявила: „Ты свое дело сделал, дальше мы будем воспитывать сами“», — вспоминает отец.

После смерти Евгения вдова перестала общаться с его родственниками, сменила детям фамилию на фамилию первого мужа и не дает Кунгуровым видеть внуков. Старшего мальчика и младшую девочку отец певца не видел с 8 апреля 2024 года.

Тяжелый период и уход из профессии

При этом и отец, и друзья артиста подтверждают: перед смертью Кунгуров переживал глубочайший кризис. Он просил отца приехать, говорил о подавленном состоянии. Друг детства Сергей рассказал, что проблемы начались еще после тяжелого перенесенного ковида в 2020 году. Появились боли, сосудистые нарушения, стали страдать связки. А ведь голос — его инструмент, его хлеб, и он не представлял себя без сцены.

Последние полгода Кунгуров жаловался на здоровье, концерты отменялись. Друг подчеркнул: певец не употреблял алкоголь, не курил, вел здоровый образ жизни. А вот отношения с женой действительно были тяжелыми, особенно после падения доходов из-за отмены выступлений. Сергей вспомнил случай в Кронштадте, когда Кунгуров физически не смог петь на сцене. На обратном пути он позвонил жене, извинился, и в ответ, по словам друга, услышал «такую волну оскорблений, каких за все годы службы в армии не слышал».

Человек-праздник без капли зазнайства

Знакомые характеризуют Кунгурова как талантливого, позитивного и невероятно работоспособного человека. Подруга Ксения Горбунова, знакомая с ним с 1998 года по музыкальной школе, рассказала, что он всегда носил наушники в ушах и не мог без музыки. Он никогда не забывал поздравить с праздниками, даже будучи занятым.

Друг Сергей добавил, что Кунгуров был «человек-праздник», заводила и добрая душа. Зазнайства не было ни капли. Любой прохожий мог подойти, попросить сфотографироваться — он никогда не отказывал.

Евгений Кунгуров — заслуженный артист России, ведущий солист Калининградского музыкального театра, обладатель множества наград. В апреле 2019 года он выступал перед главой КНДР Ким Чен Ыном во Владивостоке, исполнив «Очи черные». Спустя два года после гибели СК вновь пытается ответить на вопрос: что же на самом деле произошло в квартире на Зоологической улице?

