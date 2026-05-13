Жителей Подмосковья призвали поддержать представительницу региона на конкурсе «Народный почтальон»

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области призвали жителей региона поддержать представительницу Подмосковья на всероссийском конкурсе «Народный почтальон».

Подмосковье представляет Марина Симонова. Ее стаж превышает 25 лет. За добросовестный труд почтальон была награждена почетной грамотой администрации Талдомского муниципального района, а также получила благодарственные письма.

Всероссийское голосование за звание «Народного почтальона» проходит в рамках конкурса «Земский почтальон – 2026». Поддержать кандидата можно до 25 мая. Победитель в номинации «Народный почтальон» получит денежный приз в размере 150 тыс. рублей. Главного победителя конкурса определят по итогам очного финала, который пройдет в Москве. Лауреат получит 250 тыс. рублей.

