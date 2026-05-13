Просто, вкусно и полезно: иммунолог назвал коктейль, который поможет защититься от вирусов

Вирусы не дремлют, а ваша защита слабеет с каждым часом, проведенным в душном офисе. Иммунолог Андрей Продеус назвал простой и дешевый коктейль, который заставит ваш организм работать как часы. Главное — не отходить от рецепта. Об этом сообщает «Lenta.ru».

В стакан кефира добавьте пять чайных ложек семян чиа и щепотку сухого имбиря. Взболтайте, подождите, пока семена набухнут, и выпейте. По словам доктора, имбирь содержит гингерол — вещество, которое активирует иммунные клетки прямо в ротовой полости. Клетчатка чиа и полезные бактерии кефира подхватывают эстафету в желудочно-кишечном тракте.

Такой тандем создает барьер для инфекций по всему пути: от языка до кишечника. Коктейль не лечит, но укрепляет защиту до того, как вы чихнули. Это не лекарство, а профилактика. Регулярный прием, по мнению Продеуса, может снизить риск сезонных простуд.

