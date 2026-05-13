Психолог назвала самую выгодную стратегию жизни: ни плохой брак, ни вечное соло

Россияне все чаще выбирают жизнь соло: снимают отдельное жилье, заводят кошек и ужинают в одиночестве под любимый сериал. Исследование Высшей школы экономики фиксирует устойчивый рост числа одиночек. Однако, как рассказала REGIONS подмосковный психолог Елена Морганюк, те же данные не оставляют сомнений: самыми счастливыми себя чувствуют люди в крепких браках, особенно те, у кого есть дети.

С точки зрения финансов одиночество порой даже удобнее — не нужно ни с кем делить зарплату и согласовывать траты. Но в кризисной ситуации — при потере работы, болезни или аварии — одиночка остается один на один с проблемой. У семейного человека есть подушка безопасности в виде партнера, а дети дают мощный стимул подниматься по утрам и зарабатывать, даже когда совсем нет сил. По словам Морганюк, финансовая выгода брака — это не дележка квартплаты, а стабильность и уверенность в завтрашнем дне.

Психолог убеждена, что жить одному неплохо, но плохо загонять себя в одиночество, потому что так модно или страшно вступать в неудачные отношения. Брак и дети — это сложно, это компромиссы и недосып, но именно эта сложность делает человека взрослым. Одиночка рискует остаться вечным ребенком, думающим только о себе, тогда как родитель и супруг учится думать о других.

Исследования однозначно показывают: семейные люди с детьми реже страдают от депрессии, дольше живут и лучше переносят стресс. Причина проста: одиночество — это всегда тишина, в которой слишком громко звучат собственные тревоги, а дом, где бегают дети и ждет супруг, наполняет жизнь смыслом. По наблюдениям Морганюк, многие клиенты приходят с запросом: «Я живу один, мне хорошо, но что-то не так». И при более глубоком разборе выясняется, что «что-то не так» — это тишина по вечерам, это некому сказать «как прошел день», это никому не нужная вкусная еда, которую приготовил.

Психолог сравнивает жизнь соло с тортом, от которого тошнит уже через несколько дней, а брак и детей — с разной едой, иногда горькой, но чаще очень сладкой. Брак учит договариваться, терпеть и прощать. Дети учат любить не за что-то, а просто потому, что они есть. Человек, прошедший через семейную жизнь с ее кризисами и радостями, выходит из нее настоящим взрослым, тогда как одиночка рискует навсегда остаться инфантильным, даже если у него три квартиры и машина.

Самая выгодная стратегия, по мнению психолога, — не бросаться в крайности. Не нужно терпеть плохой брак только потому, что «семья — это святое», но и не нужно запираться в одиночестве, боясь боли. Лучше жить одному ровно столько, сколько нужно, чтобы восстановиться, понять себя и подготовиться к здоровым отношениям, а потом искать партнера и заводить детей — не потому что «так надо», а потому что это реально круче. Награда — не квартира и не машина, а теплый вечер, когда все вместе смотрят мультик и смеются. Морганюк подвела итог: самые счастливые клиенты — не те, кто живет один в идеальном порядке, а те, у кого в доме бардак из-за игрушек, на плите стоит суп для мужа, а в планах ремонт, отпуск и второй ребенок.