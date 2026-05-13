Пять лет без единой ошибки: дачница раскрыла секрет маркировки рассады

Каждый огородник знает эту ситуацию: весной на подоконнике выстраиваются десятки стаканчиков с рассадой, вы подписываете каждый, но уже через пару недель влага съедает маркер, бумажные этикетки отклеиваются, а пластиковые бирки выцветают на солнце. К моменту высадки в грунт выясняется, что сладкий перец перепутан с острым, а низкорослые томаты посажены вместо высокорослых. Опытная дачница из Подмосковья Нина Громова в беседе с REGIONS рассказала, как решила эту проблему раз и навсегда с помощью обычного цветного пластилина.

По ее словам, идея пришла после очередного сезона, когда она не смогла вспомнить, где какой из двух десятков сортов помидоров. Метод оказался до гениальности прост. Каждому сорту присваивается свой цвет, из пластилина лепится маленькая горошина и крепится на стаканчик или плошку, а в обычной школьной тетрадке записывается расшифровка: например, красный — томат «Бычье сердце», синий — баклажан «Алмаз», желтый — перец «Калифорнийское чудо». Если сортов больше, чем цветов в наборе, используются комбинации — главное, зафиксировать их в той же тетрадке.

Пластилин, в отличие от маркеров и наклеек, не смывается водой, не выцветает на солнце, не отклеивается и не падает. Он держится на стаканчике весь сезон — от посева до высадки в грунт, а при пикировке легко переносится на новую емкость. Тетрадку Громова советует хранить до осени, чтобы сравнивать урожайность сортов с их цветовой маркировкой.

Дачница пользуется этим методом уже пять лет, и он ни разу не подвел. Даже если пластилин немного присох, его легко размять в пальцах и снова прилепить. Особенно удобно, когда покупаешь новые сорта — достаточно просто добавить в список новый цвет.

Громова уверена, что лайфхак стоит взять на вооружение всем, особенно начинающим огородникам. Он дешевый, простой и надежный, а осенью, когда придет время собирать урожай, можно будет сравнить, какие сорта удались, а какие нет, имея на руках все записи.