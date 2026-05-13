Визит Трампа в Китай: о чем будут договариваться

Президент США Дональд Трамп прибыл в Китай с двухдневным визитом впервые за девять лет. С собой американский лидер привез целую делегацию бизнес-лидеров: Илона Маска, Тима Кука и других. Чего ждать от переговоров и не грозит ли это российско-китайским отношениям, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал политолог Юрий Светов.

Трамп привез делегацию бизнес-лидеров

Юрий Светов отметил, что для западных лидеров ездить в Китай с крупным бизнесом — норма, поскольку у этих людей есть интересы в Пекине.

«Еще во время избирательной кампании Трампа Маск, Тим Кук и другие ездили в Китай и выясняли там настроения. Они поддерживали Трампа на выборах и считали, что на Европу надо обращать меньше внимания, а с Китаем — работать», — пояснил политолог.

По его словам, делегация будет торговаться с Китаем и выбивать для себя преференции. Трамп заинтересован, чтобы китайцы активно покупали сельхозпродукцию и другие товары американского производства, добавил Светов.

Редкоземы, нефть и газ — предмет торга

Эксперт назвал главные темы переговоров. США заинтересованы, чтобы китайцы покупали у них энергоносители, нефть. А у Китая США нужны редкоземельные металлы и наработки, рассказал Светов. Однако, по его мнению, Китай не пойдет на уступки, которые ему навязывают.

«Китай не пойдет на шаги, которые ему приписывают, что он готов разорвать отношения с Ираном ради американцев. Они прекрасно знают, научены горьким опытом: пойдешь на уступки американцам — завтра они тебя укусят», — подчеркнул политолог.

Китай не пожертвует отношениями с Россией

Светов также уверен, что Пекин не станет жертвовать Москвой ради сделки с Вашингтоном.

«Надо понимать, что визит Путина согласован с китайцами. Не случайно перед этим был разговор Путина с Трампом, и китайцев мы поставили в известность. А после визита Трампа в Китай поедем мы», — пояснил эксперт.

Он также отметил, что Пекин будет использовать визит Трампа как рычаг в переговорах с Москвой.

«Китайцы что-то у нас выторгуют. У нас же идут активные переговоры по цене на газ по „Силе Сибири“. Это нормальное явление в отношениях. Поэтому Китай не пожертвует отношениями с Россией и не пожертвует отношениями с Ираном. В чем-то может пойти навстречу американцам, но стратегически — нет», — резюмировал Светов.

Сразу после Трампа в Китай отправится Владимир Путин — подготовка визита уже находится в завершающей стадии, и, по мнению политологов, главной темой переговоров станет энергетика: строительство «Силы Сибири-2» и «Союза Восток», а также сотрудничество в атомной отрасли и космосе.