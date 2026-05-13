В Подмосковье призвали приговорить к пожизненному заключению мужчину, который отравил всю свою семью и друзей

Государственный обвинитель прокуратуры Московской области в судебных прениях предложил суду признать виновным жителя Балашихи, который отравил всю свою семью, друзей и девушку. Было предложено назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

По данным ведомства, 26-летний житель находился в тяжелом финансовом положении и имел долг перед кредитными организациями в размере более 3 млн рублей. Чтобы решить эти вопросы, он решил завладеть имуществом своих родственников и разработал преступный план их отравления.

Сначала злоумышленник испытал действие яда на своей девушке, с которой жил. В январе 2024 года он подмешал яд в ее алкогольный напиток. В результате пострадавшую госпитализировали в реанимационное отделение. Благодаря работе врачей она выжила. Пока девушка находилась в больнице, мужчина воспользовался ее телефоном и оформил на ее имя два кредита на 570 тыс. рублей.

В феврале того же года злоумышленник на фоне зависти к другу детства угостил его морсом, в который был добавлен яд. Спустя два дня потерпевший скончался в больнице.

Затем мужчина, чтобы заполучить недвижимость в наследство, решил отравить бабушку и дядю. Для этого он с января по апрель 2024 года добавлял родственникам в соль, лекарства и в напитки яд. Из-за этого бабушка скончалась, а здоровью дяди был причинен тяжкий вред.

В том же году злоумышленник травил свою мать и ее мужа, а также их несовершеннолетнюю дочь. Это было сделано для получения имущества матери в наследство и устранения девочки из числа наследников.

Кроме того, мужчина решил отравить брата своей девушки, чтобы не возвращать долг. Для этого он приготовил рулет с ядом и привез его в гараж в Октябрьском. Там он угостил рулетом брата девушки и его друга. Летального исхода удалось избежать.

На мужчину завели уголовное дело. В ходе судебного разбирательства он признал вину частично.

