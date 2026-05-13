«Туристический бизнес принес 43 млн рублей»: как Дмитрий Хрусталев заработал на краткосрочном проживании

Известный российский телеведущий и шоумен Дмитрий Хрусталев, оказывается, давно и серьезно занят не только юмором, но и бизнесом, пишет Super.ru со ссылкой на телеграм-канал «Звездач». Отмечается, что этот бизнес приносит ему десятки миллионов рублей.

Речь идет о туристической компании ООО «Поток», где Хрусталев значится одним из соучредителей. Организация зарегистрирована в деревне Ермолино Новгородской области, но, судя по доходам, работает по всей стране, предоставляя услуги краткосрочного проживания.

И цифры здесь впечатляют: за прошлый год выручка «Потока» составила 46 млн рублей, а чистая прибыль компании достигла 43 млн рублей. То есть рентабельность бизнеса оказалась просто космической: почти вся выручка превратилась в доход учредителей.

Однако в прошлом году фамилия шоумена попала в новостные заголовки не из-за бизнес-успехов, а из-за громкого скандала. Хрусталева сняли с рейса «Калининград — Москва» по причине появления в аэропорту в состоянии алкогольного опьянения. Поведение ведущего было настолько вызывающим, что командир воздушного судна принял решение не пускать его на борт. В итоге самолет задержали на три часа.

