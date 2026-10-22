Бьюти-сфера на грани: почему в Петербурге хотят вернуть мигрантов с патентами в парикмахерские?

В Петербурге предложили вернуть мигрантов с патентами в бьюти-сферу

Общество

В Петербурге предложили пересмотреть запрет на работу мигрантов с патентом в бьюти-сфере. Губернатора Александра Беглова попросят исключить парикмахерские и другие предприятия индустрии красоты из перечня запрещенных направлений деятельности. Об этом сообщили на пресс-конференции в «Интерфаксе» 21 октября.

Бизнес-омбудсмен города Валерий Кулагин считает, что при принятии решения недостаточно учли положение отрасли. По его словам, предприятия, оказывающие парикмахерские услуги и услуги маникюра, работают на грани рентабельности. Кулагин отметил, что если речь идет о водителях такси, разносчиках или самокатчиках — это одна история, а если взять отрасль парикмахерских и маникюрных услуг, там, по его мнению, не до конца было просчитано. Он добавил, что распоряжение губернатора покажет, насколько критичным было это решение для отрасли красоты.

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