Атака на танкер: почему в Новороссийске и Геленджике экстренно мобилизуют спасателей

В Краснодарском крае на территории муниципальных образований Геленджик и Новороссийск введен режим повышенной готовности в связи с риском возникновения чрезвычайной ситуации регионального характера. Соответствующее постановление подписал губернатор края Вениамин Кондратьев. Угроза экологического бедствия возникла после атаки украинских безэкипажных катеров (БЭК) на нефтяной танкер «Афрамакс Рио» под флагом Либерии в акватории Черного моря. Оперативным службам поручено сформировать мобильные группы для предотвращения распространения нефтепродуктов и минимизации возможных убытков. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС .

Атака на танкер «Афрамакс Рио» и спасение экипажа

Опасная экологическая ситуация в акватории Черного моря стала следствием удара украинских безэкипажных катеров по коммерческому танкеру «Афрамакс Рио», следовавшему под флагом Либерии. Инцидент произошел 6 октября 2026 года в районе побережья Сочи.

По официальным данным Министерства транспорта России, на борту находились 23 члена экипажа, являющиеся гражданами Индии. Все моряки были оперативно спасены, никто из них не пострадал. Возникшее на борту возгорание нефтепродуктов удалось быстро потушить.

Введение режима повышенной готовности в Геленджике и Новороссийске

Несмотря на ликвидацию пожара, повреждения судна создали прямую угрозу загрязнения прибрежных вод. В связи с этим губернатор Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о введении режима повышенной готовности на территориях Новороссийска и Геленджика.

Документ нацелен на оперативную мобилизацию ресурсов для предупреждения возможного экологического ущерба и обеспечение устойчивого функционирования прибрежной инфраструктуры.