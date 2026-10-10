На учет встали лишь 14 «Атомов»: сколько электромобилей зарегистрировали за все время

«Автостат»: в сентябре в России зарегистрировали 14 электрокаров «Атом»

Общество

В сентябре в России на учет поставили 14 электромобилей «Атом». Всего с начала регистрации модели количество таких машин достигло 54, причем около трех четвертей оформлены на юридические лица. Об этом сообщил глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Сколько стоит электромобиль «Атом»

Цена модели составляет 3,98 млн рублей. С учетом государственной программы льготного кредитования стоимость может снизиться до 3,055 млн рублей.

Производство электромобиля организовано на московском заводе «Москвич». До конца 2026 года компания планирует поставить покупателям не менее 3 тыс. автомобилей.

Запас хода «Атома» достигает 500 км

Электромобиль оснащен двигателем мощностью 204 л. с. и крутящим моментом 295 Н·м. Заявленный запас хода по циклу WLTP составляет 500 км.

Модель имеет задний привод и тяговую батарею емкостью 77 кВт·ч. Среди особенностей конструкции — дисплей на рулевом колесе и кузов без центральной стойки.

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