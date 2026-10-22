Ливневки не справились с дождями: улицы Петропавловска-Камчатского затопило

В Петропавловске-Камчатском после прихода Тихоокеанского циклона оказались подтоплены автомобильные дороги, пешеходные дорожки и подъездные пути к остановкам общественного транспорта. Ливневая канализация не справилась с объемом дождевой воды, сообщает корреспондент ТАСС .

Потоки воды на проезжей части заметили в южной части города, а также в районах «Горизонт» и «Северо-Восток». Подтопления зафиксировали и на участках дорог в районе 8-го и 9-го километров. Сейчас дорожные службы расчищают ливневые стоки, чтобы вода могла уходить с улиц.

Циклон подошел к побережью Камчатки в ночь на 22 октября. Вместе с ним в регион пришли сильные дожди, порывистый ветер и похолодание. Непогода затронула и работу образовательных учреждений: в Петропавловске-Камчатском отменили уроки в школах, а также занятия в колледжах.

По прогнозам синоптиков, влияние циклона сохранится и 23 октября. Поэтому неблагоприятные погодные условия могут продолжить осложнять обстановку в регионе.

На фоне непогоды спасательные службы перевели в режим повышенной готовности. Дорожники продолжают устранять последствия дождей, в том числе очищать ливневую канализацию на участках, где скопилась вода.

Жителям и гостям города стоит учитывать погодные условия при передвижении по улицам: подтопленные участки могут затруднять движение как автомобилей, так и пешеходов.

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