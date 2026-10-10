Более 280 рейсов задержали или отменили: почему пассажиры ждут вылета часами

«Москва 24»: пассажиры спят на полу в Шереметьево из-за задержек рейсов

Общество

Пассажиры, ожидающие вылета в аэропорту Шереметьево, были вынуждены спать на полу и траволаторах. Видеозаписи опубликовал Telegram-канал «Москва 24». Ситуация возникла на фоне массовых задержек и отмен рейсов в московских аэропортах.

В Москве задержали более 280 вылетов

По имеющимся данным, во Внуково задержали 113 рейсов, а в Шереметьево — 124. Еще 17 рейсов отменили. Эти сбои стали частью масштабных нарушений расписания в аэропортах столицы.

Из-за ожидания вылета некоторые пассажиры расположились на полу и траволаторах, пытаясь отдохнуть до отправления своих рейсов.

Ограничения затронули четыре аэропорта

Ранее в октябре временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводили во Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковском.

Ограничения работы аэропортов могут приводить к изменению расписания, задержкам и отменам рейсов. Пассажирам рекомендуется уточнять актуальный статус вылета у авиакомпании и следить за информацией на официальных табло аэропортов.

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