В Павловском Посаде провели объезд городских территорий

Специалисты МБУ «Благоустройство» уже начали готовить город к холодам: они консервируют клумбы, убирают отцветшие растения, опавшую листву и смет. Отдельный акцент сделан на расчистке ливневых решеток и водоотводных каналов, что позволит предотвратить подтопления улиц во время осенних дождей и зимних оттепелей.

В ходе выезда возле дома №107 на Карповской улице ВРИП главы городского округа пообщался с местной жительницей. Выяснилось, что из-за недавних работ «Мособлэнерго» придомовую территорию и подвал здания снова заливает водой. Поручено в кратчайшие сроки решить эту давнюю проблему совместно с энергетиками: коммунальщики уже разрабатывают план по отводу воды и укреплению проблемных зон.



Кроме того, во время инспекции общественных пространств был выявлен ряд нарушений в содержании дорог, тротуаров, уличных фонарей и скамеек. Замечания предписано устранить в ближайшее время — в городе заменят неисправные светильники, залатывают выбоины на проезжей части и отремонтируют поврежденное тротуарное покрытие.



Мониторинг состояния улиц продолжается в ежедневном режиме. Параллельно в Павловском Посаде проверяют готовность снегоуборочной техники, закупают противогололедные реагенты и утверждают графики зимней уборки.