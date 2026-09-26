«Ученик не может выдать текст ИИ за свою работу». Что еще запретили школьникам и учителям?

Минпросвещения разработало рекомендации по применению искусственного интеллекта в школах. Документ призван помочь педагогам и образовательным организациям использовать нейросети в учебном процессе.

«Искусственный интеллект уже становится частью образовательной среды и открывает новые возможности для педагогов и школьников. При этом важно понимать, что цифровые технологии должны помогать учителю, а не заменять его, а ученику — глубже разбираться в учебном материале, а не выполнять за него задания», — отметили в ведомстве.

При использовании ИИ особенно важны критическое мышление, информационная безопасность и ответственное отношение к учебе.

Младшим школьникам нельзя самостоятельно применять ИИ. В 5–9 классах педагог может разрешить такие сервисы для поиска и первичной обработки информации, объяснения сложных тем, создания визуальных материалов, моделирования и проверки гипотез.

Старшеклассникам список задач расширяют. Ученики 10–11 классов могут использовать ИИ также при подготовке проектов и исследовательской работе.

Нейросети запрещены на контрольных, экзаменах и других проверках знаний, где школьник должен сам показать навыки. Нельзя выдавать полностью созданный ИИ текст, решение, презентацию или проект за свою работу.

Педагоги могут применять ИИ при подготовке конспектов, заданий, тестов, презентаций, схем и изображений. Нейросети предлагается использовать для анализа результатов обучения, отчетов, адаптивного обучения и выявления трудностей у школьников. На уроках педагог может предложить ученикам проверить ответ ИИ, найти ошибки и обосновать правильное решение.

В Минпросвещения подчеркнули, что материалы, созданные с помощью ИИ, должны проходить проверку. Учителю необходимо убедиться в достоверности информации, соответствии стандартам и возрасту учеников.

Отдельный раздел посвящен защите персональных данных. Педагогам не рекомендуется загружать в сторонние ИИ-сервисы сведения об учениках, родителях и сотрудниках школ, оценки, характеристики, ученические работы и служебные документы.

Родителей должны проинформировать об использовании ИИ в образовательном процессе. Приоритет рекомендуется отдавать национальным моделям ИИ и сервисам, встроенным в государственные информационные образовательные системы.

Ранее сообщалось о том, что депутат Свинцов предложил отменить домашние задания из-за нейросетей.