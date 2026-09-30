Цветы уже не единственный вариант: что подарят учителям 45% жителей Московского региона

Почти 45% жителей Москвы и Подмосковья собираются покупать подарки ко Дню учителя. В среднем на одного педагога планируется потратить 1609 рублей, а главным критерием при выборе остается практичность, рассказали REGIONS в пресс-службе «Авито» со ссылкой на исследование «Авито Товаров» и «Авито Рекламы», проведенное среди 10 тыс. россиян.

Кого чаще всего будут поздравлять

Наиболее популярным получателем подарка стал классный руководитель — его планируют поздравить 31% участников, которые собираются покупать презенты.

Учителя начальных классов выбрали 15% респондентов, еще 15% собираются поздравить нескольких педагогов. Преподавателей колледжей и вузов назвали 10%. Среди молодежи от 18 до 24 лет этот показатель достигает 28%.

Какие подарки выбирают чаще всего

На первом месте оказались цветы или небольшие букеты — их планируют приобрести 26% опрошенных. Подарочные сертификаты и сладости, чай, кофе или наборы продуктов набрали по 25%.

Подарочные наборы выбрали 20% участников, а деньги — 9%.

При выборе презента 32% респондентов прежде всего учитывают практичность. Качество товара важно для 30%, цена — для 28%, оригинальность — для 27%. Еще 25% смотрят на соответствие подарка интересам учителя, а 23% — на внешний вид.

Как распределяется бюджет

Самая крупная группа, 32% респондентов, планирует потратить на подарок от 2001 до 3000 рублей. Еще 26% закладывают от 1001 до 2000 рублей, а 17% — от 501 до 1000 рублей.

Средний запланированный бюджет на одного учителя составляет 1609 рублей.

Где ищут идеи для подарков

Онлайн-реклама влияет на выбор подарка у 61% опрошенных. Для 22% она является одним из основных факторов, а 39% обращают внимание на рекламные предложения наряду с другими критериями. Еще 19% замечают такую рекламу время от времени.

Чаще всего предложения о подарках пользователи встречают на e-commerce-площадках — их назвали 47%. Поисковые системы и социальные сети получили по 28%, сервисы коротких вертикальных видео — 25%, видеоплатформы — 22%.