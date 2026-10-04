Уже пора: автомобилистам назвали оптимальный момент для смены шин

Осенью автомобилистам предстоит традиционная смена летних шин на зимние. Оптимальным временем для визита в шиномонтаж считается период, когда среднесуточная температура несколько дней подряд держится в районе +5–7 °C. О сроках сезонной замены и стоимости услуги осенью 2026 года рассказывает «За рулем».

Когда пора менять шины

При температуре около +5–7 °C летние шины начинают терять эластичность и хуже сцепляются с холодным мокрым асфальтом. В регионах, где похолодание приходит раньше, сезонная замена может понадобиться уже в начале октября.

Откладывать поездку в шиномонтаж до первого снега или гололеда не стоит. После резкого похолодания сервисы обычно получают большое количество заказов, а автомобилисты рискуют продолжить ездить на летней резине в неподходящих условиях.

Сколько стоит шиномонтаж

Технический директор сети автосервисов Fit Service Никита Родионов рассказал «За рулем», что осенью 2026 года стоимость сезонной смены шин в целом сопоставима с весенними ценами.

Основной рост стоимости пришелся на первую половину года — по сравнению с 2025-м услуга в среднем подорожала на 10–15%. Осенью заметного общего повышения цен не произошло: в отдельных городах стоимость изменилась лишь на несколько процентов.

Итоговая сумма зависит от региона, диаметра колес, конструкции и состояния дисков, а также от дополнительных работ.

Для обычного легкового автомобиля с колесами диаметром 14–16 дюймов услуга будет стоить дешевле, чем для крупного кроссовера или внедорожника. В Москве комплексная замена четырех колес на 15-дюймовых дисках обойдется примерно в 5 тыс. рублей, в Новосибирске — около 4 тыс.

Больше придется заплатить владельцам автомобилей с крупными и низкопрофильными шинами, сложными литыми дисками и датчиками давления.

Что проверить перед установкой

Снизить расходы можно с помощью бонусных программ, скидок для постоянных клиентов и партнерских предложений. Однако выбирать сервис только по минимальной цене не стоит: от качества балансировки, правильной затяжки креплений и обращения с датчиками давления зависит безопасность автомобиля.

Перед установкой зимних шин специалисты рекомендуют проверить глубину протектора, равномерность износа и возраст резины. Остаточная глубина протектора зимних шин должна составлять не менее 4 мм.

Также стоит осмотреть покрышки на наличие трещин и повреждений, проверить сохранность шипов и состояние запасного колеса либо ремкомплекта. Неравномерный износ может указывать на неисправности подвески или рулевого управления, а также неправильные углы установки колес.