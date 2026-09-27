Слюсарь назвал Ростовскую область защитным рубежом от БПЛА
Слюсарь назвал Ростовскую область защитным рубежом от БПЛА
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что регион рассматривается как один из ключевых рубежей защиты от украинских беспилотников.
По его словам, задача заключается в том, чтобы не допустить дальнейшего продвижения БПЛА вглубь территории России.
Слюсарь отметил, что через Ростовскую область проходят маршруты беспилотников, направляющихся в сторону различных регионов страны. Поэтому одной из основных задач является их перехват непосредственно на территории области.
Беспилотники направляются в разные регионы
Как рассказал глава региона информационному агентству «Вести», среди возможных направлений движения БПЛА он назвал Москву, Волгоград, Астрахань, восточные территории и Поволжье.
По словам Слюсаря, региональные силы стремятся не допустить продвижения беспилотников дальше и нейтрализовать угрозу на месте. При этом губернатор представил Ростовскую область как своеобразный щит, принимающий на себя основную нагрузку на этом направлении.
В регионе также решают вопрос вывоза зерна
Ранее Слюсарь сообщал о ситуации с урожаем в Ростовской области. В регионе собрали один из наиболее значительных объемов зерна, однако после завершения уборочной кампании возникла задача по его вывозу.