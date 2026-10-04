УАЗ опроверг цены дилеров на новый «Патриот» и рассказал о старте продаж

Завод назвал неофициальными цены на обновленный УАЗ «Патриот»

Общество

Ульяновский автомобильный завод заявил, что цены на модернизированный внедорожник «УАЗ Патриот», которые появились у некоторых дилеров, не являются официальными. Об этом 2 октября сообщили«Известиям» представители пресс-службы Ульяновского автомобильного завода.

В пресс-службе компании сообщили, что продажи обновленной модели еще не начались, а рекомендованная розничная стоимость автомобиля пока не объявлена. Официальные цены, включая версию с дизельным двигателем, производитель раскроет непосредственно перед стартом продаж.

Ранее в интернете появились предложения о покупке обновленного «Патриота» по предварительному заказу.

Новая версия внедорожника получит российский дизельный двигатель объемом 2 литра мощностью 136 л. с., электромеханическую раздаточную коробку с управлением через поворотный переключатель, а также новую шестиступенчатую механическую коробку передач отечественного производства.

Шестиступенчатую МКП будут устанавливать не только на дизельные версии, но и на автомобили с бензиновым мотором ZMZ Pro объемом 2,7 литра мощностью 150 л. с.

Ранее глава УАЗ Ильнур Сахабиев сообщил, что на первом этапе обновленный «Патриот» выйдет в двух комплектациях, которые будут отличаться уровнем оснащения и стоимостью.

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