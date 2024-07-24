Более двух тысяч единиц летней коммунальной техники задействованы в уборке Подмосковья
Фото: [Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
В летнем содержании территорий Подмосковья задействовано более двух тысяч единиц коммунально-уборочной техники, перед уборкой все они проходят техобслуживание. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Вне сезона транспорт хранится в сухом и защищенном от погодных условий месте. Это предотвращает коррозию и продлевает срок службы оборудования. Ежегодно мы проводим обновление парка коммунально-уборочной техники, учитывая потребности каждого муниципалитета», — сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
В ведомстве уточнили, что округами-лидерами по числу спецтехники являются Одинцовский, Пушкинский, Серпухов, Подольск и Коломна. В уборке территорий в регионе задействуют тракторы с щеткой и небольшим резервуаром воды, поливомоечные машины, мини-пылесосы, тракторы с бочкой, райдеры (газонокосилки) и триммеры (косилки).
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.