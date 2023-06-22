Более ста пятидесяти строителей трудятся на возведении детского сада в Мытищах

Строительная готовность нового дошкольного образовательного учреждения в деревне Погорелки в Мытищах составляет уже шестьдесят процентов. Об этом сообщили в Министерстве стройкомплекса Подмосковья.

Отмечается, что подрядчик уже приступил к работам по благоустройству прилегающей территории. Одновременно с этим продолжаются фасадные работы, монтаж лифтов, а также стеклопакетов.

Ожидается, что данный садик сможет вместить триста двадцать юных жителей муниципалитета. А общая площадь трехэтажного здания составит более четырех тысяч квадратных метров. При этом ввод в эксплуатацию намечен на август 2023 года.

Ранее Андрей Воробьев заявил, что ежегодно в Подмосковье открывается 30 новых школ и 35 детских садов.