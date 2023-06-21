Более трехсот млн рублей направили с начала года на покупку УЗИ аппаратов в подмосковные больницы

С начала текущего года двадцать девять подмосковных больниц получили почти семьдесят современных аппаратов УЗИ.

Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова рассказала, что в регионе продолжают переоснащать стационары и амбулаторную службу современной медецинской техникой. Стало известно, что в этом году запланировано купить более ста восьмидесяти единиц ультразвуковых аппаратов.

«С помощью новой системы мы можем получать ультразвуковые изображения высокого качества, проводить точную диагностику и эффективное лечение многих заболеваний. Благодаря чрезпищеводному датчику мы также можем проводить детальное исследование сердца, желудка, пищевода и других органов», — отметила завотделением функциональной диагностики Московского областного госпиталя для ветеранов войн Екатерина Кинцлер.

При этом вся медтехника закуплена по поручению губернатора региона Андрея Воробьева, благодаря нацпроекту «Здравоохранение» и программе модернизации первичного звена.