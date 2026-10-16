Больничный не отнимет отпуск: как периоды нетрудоспособности влияют на стаж?

Время, проведенное работником на больничном, всегда включается в страховой стаж, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск. Об этом РИА Новости сообщила председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар (ЛДПР).

По словам парламентария, если трудоустройство официальное и работодатель перечисляет за сотрудника страховые взносы в Социальный фонд, периоды временной нетрудоспособности учитываются в страховом стаже. Болезнь не является основанием для отмены отпуска.

Кавшар добавила, что при заболевании до начала отпуска даты отдыха можно сдвинуть по заявлению работника. Если недуг застал уже во время отпуска, сотрудник вправе продлить его или перенести на другие даты.

Тем не менее депутат уточнила, что длительные больничные приводят к существенной потере доходов, что впоследствии может серьезно повлиять на размер отпускных.

Кавшар отметила, что размер выплат зависит от среднего заработка и количества фактически отработанных рабочих дней в расчетном периоде к началу отпуска. Средний дневной заработок для оплаты отпусков и компенсации за неиспользованные дни отдыха исчисляется за последние 12 календарных месяцев.

Ранее сообщалось о том, что самозанятые Москвы и Подмосковья получают первые больничные в 2026 году.